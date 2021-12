Balíčky vstupov na SME konferencie 2022.

Aj v roku 2022 sme pre vás pripravili špeciálne balíčky účastníckych vstupov na naše konferencie. Máte jedinečnú možnosť urobiť si svoj vlastný mix vstupov na plánové odborné akcie. Vybrať si môžete účasť vo forme online alebo fyzických vstupov v 15-tich obsahových segmentoch.

Investujte do vzdelávania vašich zamestnancov a ponúknite im účasť naSME konferenciách 2022 ako zmysluplný benefit.

Ako si môžem urobiť svoj mix?

Princíp je jednoduchý. Spolu si môžete čerpať 15 účastníckych vstupov z jedného balíka v priebehu celého roku 2022. Kombináciu jednotlivých konferencií si zvoľte podľa potrieb vašej firmy a požiadaviek zamestnancov na vzdelávanie. Tri týždne pred vybranou konferenciou nám pošlite údaje účastníka za vašu firmu, ktorého by ste si želali prihlásiť.

Počas roka si môžete vstupy presúvať aj na iné konferencie, pokiaľ sa zmenia vaše požiadavky na vzdelávanie. Jediné, čo je potrebné dodržať, je vyčerpaný počet vstupov v rámci balíčka, t. j. 15.

Preferujete online vzdelávanie? Účastníci pred každou konferenciou dostanú unikátnu linku na live stream. Do diskusie sa môžu zapojiť v reálnom čase cez aplikáciu slido.

Dávate prednosť networkingu a osobnej účasti na konferenciách? Účastníci sa stretnú osobne v hoteli a diskutujú s prednášajúcimi, účastníkmi a partnermi.

Naše diskusie môžete nájsť aj naYouTube denníka SME

Z čoho si môžete vybrať?

SMART INDUSTRY

Termín: 24. marec, NH Bratislava Gate One

Slovenský priemysel má za sebou tri vlny pandémie, ktoré priniesli ponaučenia, ako sa na podobné krízy pripraviť. Predovšetkým – treba urýchliť všetky trendy, ktoré prináša koncept priemysel 4.0. Len odolné a flexibilné firmy s pružnou výrobou sa dokážu prispôsobiť nečakaným zmenám. Agilita, škálovitosť a automatizácia budú preto kľúčové slová pre pokoronovú éru biznisu a tí, ktorí získajú takéto schopnosti už teraz, sú budúcimi víťazmi.

ŠPORTOVÉ FÓRUM

Termín: 21. apríl, AC Hotel Bratislava Old Town, Bratislava

Konferencia je platformou na výmenu názorov medzi aktérmi športového diania. Aby slovenskí športovci dosahovali výnimočné výsledky na svetových či európskych fórach, potrebujeme sa športu venovať systematicky a predovšetkým podporovať mladé talenty. Nevyhnutnosťou je zlepšenie fungovania zväzov, ale dôležitou podmienkou je aj dostatok podnikateľov, ochotných investovať do športových klubov a firemných sponzorov. Sú neodmysliteľným pilierom financovania športu.

REALITY SUMMIT

Termín: 10. – 11. máj, NH Bratislava Gate One

Ako sa zmenil realitný trh a ako koronakríza ovplyvnila nové developerské projekty? Zmenia sa trendy v kanceláriách a kam smeruje vývoj v rezidenčnom biznise? Na tieto a ďalšie otázky prinesie odpovede stretnutie developerov, projektantov a realitných expertov. Poskytne ucelený pohľad na situáciu na trhu, predstaví prístupy a riešenia najvýznamnejších hráčov a ukáže trendy, ktoré budú ovplyvňovať vývoj na trhu v budúcom období.

SMART ENERGETIKA

Termín: 17. máj, AC Hotel Bratislava Old Town, Bratislava

Slovensko prijalo ambiciózny cieľ redukovať počas tejto dekády emisie skleníkových plynov o 55 percent a energetika hrá v snahe o dekarbonizáciu ekonomiky významnú rolu. V energetickom mixe dominujú jadrové elektrárne a ak ich aj ekológovia vezmú na milosť, nevyhneme sa vyššiemu zapojeniu obnoviteľných zdrojov. To bude vyžadovať nový manažment energetickej siete, flexibilitu a širšie nasadenie inteligentných technológií. Konferencia ukáže, ako sme na to pripravení.

HORECA SUMMIT

Termín: máj

Segment HORECA prechádza ťažkými skúškami. Koronakríza zasiahla rovnako malé rodinné firmy, ako aj veľké giganty. Ak tržby všetkých zleteli zo sto percent na nulu zo dňa na deň, návrat do normálu potrvá oveľa dlhšie. Ako udržať biznis v čase, ktorý má stále ďaleko od bežnej prevádzky? Ako sa pripraviť na reštart podnikania i celého odvetvia a akými krokmi by ho mala podporiť vláda? Postačí povestný krčah vody?

LEADERSHIP SUMMIT

Termín: 26. máj, AC Hotel Bratislava Old Town, Bratislava

Len silní lídri dokážu previesť firmu rôznymi krízami. Či už finančnými alebo hodnotovými. Na príbehoch úspešných podnikateľov, riaditeľov a ľudí z biznisu si ukážeme, ako sa dá vybudovať a viesť úspešná firma a ako zvládali kritické situácie. Opäť budeme mať príležitosť inšpirovať sa skúsenosťami lídrov, vrcholových manažérov, expertov na podnikanie, no vyspovedáme aj ľudí z iných oblastí. Napríklad športu, kde sú vôľa, racionálny prístup a odhodlanie podmienkou úspechu.

MARKETING MENU

Termín: 1. jún, AC Hotel Bratislava Old Town, Bratislava

Ako v spleti značiek a produktov presadiť tie svoje a ako zaujať cieľovú skupinu? Marketéri musia na tieto otázky hľadať odpovede aj napriek silnej konkurencii a množstvu zmien, ktoré priniesla digitálna éra a sociálne siete. Podujatie je preto zamerané na najnovšie trendy v marketingu – z pohľadu zadávateľov, ako aj inovatívneho prístupu agentúr. Vlani sme prvý ročník odštartovali témou natívu a podcastov a na najnovšie trendy a reklamné formáty sa zameriame aj v tomto roku.

DIGITAL HEALTHCARE

Termín: 7. jún, AC Hotel Bratislava Old Town, Bratislava

Zdravotníctvo stojí na štartovacej čiare hlbokých zmien. Uspokojíme sa s rekonštrukciou budov alebo využijeme Plán obnovy na zlepšenie kvalitatívnych parametrov a prístup pacienta k moderným technológiám a inováciám? Zdravotníctvo potrebuje moderné nástroje a riešenia, najmä digitalizáciu a inovatívne medicínske technológie. Konferencia predstaví systémové riešenia, ale aj konkrétne aplikácie, ktoré zlepšujú procesy i štandardy v nemocniciach na Slovensku a v zahraničí.

SMART CITY SUMMIT

Termín: 14. jún, AC Hotel Bratislava Old Town, Bratislava

Slovensko ani po tridsiatich rokoch nedokončilo reformu verejnej správy, napriek tomu samospráva aj pri limitovaných možnostiach počas pandémie ukázala svoj potenciál. Štát ani za vlády E. Hegera neupúšťa z centralistických tendencií, naopak vyspelý svet podporuje väčšie právomoci pre mestá a mestské regióny, pretože v nich vidí motor prosperity. Dôležitým nástrojom rozvoja miest i väčších obcí je koncept Smart City, ktorý využíva najnovšie digitálne technológie.

TRANSLOG

Termín: 15. jún, AC Hotel Bratislava Old Town, Bratislava

Ak má dopravný systém podporovať prosperitu Slovenska, potrebujeme urýchlene zlepšovať infraštruktúru, no predovšetkým cesty a železnice. Ministerstvo A. Doležala postupne zverejňuje harmonogramy ich modernizácie a dopravní experti ich hodnotia vcelku pozitívne. Nejde o žiadnu revolúciu, pripraviť sa musíme na postupné zlepšovanie. Na konferencii prediskutujeme možnosti a príležitosti ponúkajúce sa pre verejnú dopravu i prepravu tovarov.

RETAIL FÓRUM

Termín: jún

Dobrý obchod je koncovkou každého dobrého biznisu. Osobitne špičkovo ho musia zvládať reailoví hráči, lebo tí na ňom stavajú celé svoje podnikanie. Konferencia však nemusí inšpirovať len ich, aj manažéri z iných brandží získajú dobré nápady pre svoje podnikanie. Čo láka zákazníkov, ako tromfnúť konkurentov niečím novým, čoho sa radšej vyvarovať? Ako špičkoví obchodníci zvládali koronakrízu a aké trendy ovplyvnia obchod v post pandemickom období?

PROCUREMENT FORUM

Termín: 20. september, AC Hotel Bratislava Old Town, Bratislava

Firemný nákup má za sebou kritické obdobie. Koronakríza narušila dodávateľské reťazce a odhalila všetky slabé miesta obchodných vzťahov. Ukázala ale aj silu nákupných tímov, schopnosť reagovať na zmeny a podržať firmu v čase, keď sa nedarí. Ale príbeh sa nekončí... Dnes nákup čelí nedostatku materiálov a komponentov, ceny rastú a menia sa obchodné vzťahy. Na konferencii lídri firemného nákupu predstavia svoje stratégie, nové pohľady a inovatívne prístupy.

HUMAN RESOURCES

Termín: 29. september, AC Hotel Bratislava Old Town, Bratislava

Pandémia priniesla do HR niekoľko výrazných trendov, ktoré sa zrejme v budúcnosti ešte prehĺbia. Firmy sa naučili fungovať na diaľku, reorganizovali pracovné tímy a žili v krízových režimoch. Ktoré zmeny tu zostanú natrvalo? Stane sa práca z domu novou normou a ak áno, čo to bude znamenať pre HR? Ako sa zmenia spôsoby motivácie, metódy riadenia, čo všetko prejde do online prostredia? Konferencia ukáže, ako sa v oblasti HR pripraviť na celkový reštart ekonomiky.

HEALTHCARE SUMMIT

Termín: 4. – 5. október, NH Bratislava Gate One

Reforma nemocničnej siete je len malý krok k modernizácii a zlepšeniu výkonu zdravotníctva. Otvorila však cestu k vyše miliarde eur, ktorú máme možnosť čerpať z európskeho Plánu obnovy. Dokážeme ich ale vôbec využiť, kým zdravotníctvo neskolabuje pre nedostatok lekárov a sestier? Prečo v zdravotníctve chýbajú lídri, kvalitné riadenie a manažment zmien? Konferencia je tradičnou diskusnou platformou pre všetkých, ktorí majú záujem posunúť náš zdravotný systém na štandardy 21. storočia.

LINKEDIN

Termín: 11. október, AC Hotel Bratislava Old Town, Bratislava

LinkedIn nie je obyčajná sociálna sieť – môžete tu budovať svoju značku a zaujať zákazníkov, rovnako tu nájdete potenciálnych zamestnancov, prípadne oni vás. Spoznáte pravidlá a zákonitosti siete, akí sú jej používatelia, zistíte, čo je potrebné, aby ste správne oslovili svoju cieľovú skupinu, či už reklamou alebo vhodným obsahom. Máme pre vás pripravené tipy a triky aj informácie o algoritmoch siete s návodom, ako ich správne využiť.

IT FÓRUM

Termín: 20. október, AC Hotel Bratislava Old Town, Bratislava

Nikto z biznis lídrov už nepochybuje, či sa má alebo nemá venovať digitalizácii. Situácia prinútila firmy presúvať procesy do online a niektoré počas pandémie zelektronizovali viac než za poslednú dekádu. Pochopili, že pre chod svojho biznisu musia byť flexibilné i adaptabilné a bez digitálnych technológií to nejde. Konferencia predstaví najnovšie trendy a riešenia v oblastiach, ktoré sú rozhodujúce pre zlepšenie služieb – komplexného manažmentu na diaľku, virtualizácii, internetu vecí i umelej inteligencii.

Ceny balíčkov

15 účastníckych vstupov na SME konferencie 2022: 1.737 € bez DPH

15 účastníckych vstupov na SME konferencie 2022 vrátane videozáznamov: 1.998 € bez DPH

Early bird – do 28. 2. 2022 môžete balíčky získať za zvýhodnenú cenu.

