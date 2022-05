Mestá vláda oberá o stovky miliónov, môžu byť motorom inovácií

Každé mesto skrýva veľký potenciál. Konferencia SME na ceste k Smart Cities ukáže možnosti, ako ho využiť.

(zdroj: Archív SME)

Bez silných a úspešných miest i celých regiónov môžeme zabudnúť na modernizáciu krajiny, prosperitu a šancu, že zvládneme riziká prichádzajúcej klimatickej zmeny. Vie to celý svet, no slovenská vláda sa znova rozhodla oslabiť mestá a obce o stovky miliónov eur, tentoraz v mene podpory svojej sociálnej politiky. Pre primátorov to nie je nič nové, prakticky všetky vlády v posledných dvoch dekádach nevideli v samospráve skutočného partnera, ale častokrát len bankomat pre svoje experimenty.

Život v mestách sa však nezastaví. Niektoré zvládnu sťaženú situáciu lepšie, iné horšie. Aby tých horších prípadov bolo čo najmenej, pripravili sme konferenciuSMART CITY SUMMIT: SME na ceste k Smart Cities, ktorá bude 31. mája 2022 v hoteli AC Hotel by Marriott Old Town v Bratislave. Spolu s partnermi zo Smart Cities Klubu chceme ukázať možnosti, ako využiť ľudský a inovačný potenciál, ktorým disponuje každé slovenské mesto. Pomôže prekonať krízové obdobia a vytvorí dobrý základ pre budúcnosť.

Ústrednou témou konferencie sú inovácie – nielen samotné technologické riešenia, ale aj nové prístupy, ako podporiť tvorbu lokálneho ekosystému inovácií a využiť ho pre rozvoj mesta či regiónu. Zoznámime sa so skúsenosťami úspešných slovenským miest, ako aj s príkladmi z Holandska či Taipei, metropole Taiwanu, kde sú hi-tech riešenia synonymom pre kvalitu života.

(zdroj: Archív SME)

Viedenská smart štvrť Aspern je zasa príkladom, ako môže spolupráca samosprávy, biznisu a inovatívnych firiem vytvoriť modernú lokalitu, kde chce žiť skoro každý. Aj na Slovensku, najmä v Bratislave, sa projektujú ucelené rezidenčné štvrte, kde by Aspern mohol byť dobrou inšpiráciou. V každom prípade je návodom, ako vo vzťahoch medzi mestom a developerom prejsť od vzájomného podozrievania ku zmysluplnej spolupráci pre udržateľný rozvoj mesta.

Celkom tridsať spíkrov sú pripravených podeliť sa s Vami počasSME konferencie o svoje skúsenosti, medzi nimi komunálni lídri, experti na inovácie a technológie, predstavitelia štátnych úradov a agentúr či odborníci na financie z európskych fondov a Plánu obnovy.