Má vláda jasno vo svojej energetickej politike?

Informuje slovenská vláda ľudí a podnikateľov dostatočne dopredu a jasne o svojich zámeroch a rieši vôbec ich situáciu dostatočne včas v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami?

Ako sme pripravení na zvyšovanie cien? Plošné dotácie vs. cielená pomoc – čo nakoniec vyhrá a do akej miery to dokáže zmierniť dopady energetickej krízy. Na čo sa pripraviť v prípade elektriny a na čo v prípade plynu?

Kto sú základní hráči v slovenskej energetike a ako sa môže tento trh meniť? Pripadá do úvahy znárodňovanie veľkých firiem ako sa to deje v Nemecku či Francúzsku a bolo by takéto rozhodnutie vo verejnom záujme?

Má Slovensko jasný plán úspor, čo sa týka domácností ale aj verejných inštitúcií, ktorým chce dosiahnuť úsporu 15 percent? Ako vyzerajú verejné budovy, sú vzorom pre iných?

Sme krajina s modernou energetickou politikou a aké máme dlhodobé vízie?

Ako veľmi sme závislí na odberoch zo zahraničia a na koľko a kde vieme byť samostatní? Čo na tom zmení otvorenie 3. a dostavba 4. bloku Mochoviec?

Príďte s nami diskutovať do HubHub Twin City (Mlynské Nivy 16, Bratislava) v utorok 18. októbra od 17-tej hodiny naživo alebo nás sledujte cez YouTube kanál denníka SME.

Hostia diskusie:

Karel Hirman , minister hospodárstva SR

, minister hospodárstva SR Vladimír Šucha , vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Milan Veselý , generálny riaditeľ Slovalco

, generálny riaditeľ Slovalco Lucia Szabová, koordinátorka Klimatickej koalície