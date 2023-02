SME diskusné fórum: Energetika a klíma 2023

Zelená vízia pre Slovensko

video //www.youtube.com/embed/ZnQvXNHh3Xo

Téma úspor energie sa v musí v roku 2023 viesť nielen v rovine úspor našich výdavkov na energie. Napriek zastropovaniu ceny energií budú rásť, budeme hľadať cesty úspor na úrovni spotreby a potreby energiu. Viac ako 1,4 milióna domácností vykuruje na Slovensku plynom. Investícia do energetickej hospodárnosti budov, inštalácia OZE a energetická bezpečnosť sú podľa všetkého najvhodnejším riešením. Či nastavíme naše politiky a opatrenia na ciele energetických úspor a bezpečnosti sa rozhodne v tomto roku.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pri klimatických politikách nás čaká schvaľovanie klimatického zákona, ktorý je príležitosť pre jasné a vymáhateľné sektorové ciele. Prechod na udržateľnú ekonomiku a dekarbonizáciu by mali podporiť zmeny vychádzajúce z balíka Fit for 55 a zaradenie sektora budov alebo dopravy do systému ETS. Pripravuje sa aj strategický plán pre energetiku a klímu do roku 2023.

Ako súvisia opatrenia v energetike s riešením klímy? Čo je v energetike priorita a prečo?

Aké klimatické ambície majú strategické plány Slovenska?

Prečo potrebujeme klimatický zákon?

Ako by mal vyzerať energetický mix na Slovensku v roku 2030?

Veríme na Slovensku inováciám?

Je podpora ich zavádzania dostatočná?

Plyn – ako dlho má na Slovensku ešte budúcnosť a prečo?

Hlavným cieľom Zelenej vízie pre Slovensko je otvoriť širšiu odbornú diskusiu o našej – klimatickou zmenou poznačenej budúcnosti naprieč sektormi. Chceme dať slovo nielen expertom v oblasti životného prostredia a zmeny klímy, ale napríklad aj ekonómom, energetikom, politológom, sociológom, demografom, predstaviteľom biznisu aj občianskeho sektora.

Veríme, že úspešní v zvládnutí klimatickej krízy môže byť iba vtedy, keď budeme hľadať porozumenie naprieč sektormi i politickým spektrom, keď začneme širšie spolupracovať a keď budeme mať jasne stanovené realistické ciele.

Presne o týchto oblastiach a zásadných veciach chceme diskutovať na podujatiach Zelenej vízie pre Slovensko.

Hostia:

Michal Kiča, štátny tajomník na Ministerstve životného prostredia

Kristián Takáč, energetický analytik a konzultant

Moderátorka: Eva Mihočková

Podujatie organizujeme pod záštitou pani prezidentky Zuzany Čaputovej a v spolupráci so SME konferencie a Nadáciou Friedrich-Ebert-Stiftung, zastúpenie v Slovenskej republike.

Pýtajte sa otázky cez SLIDO, #SKI.