Roky hojnosti v realitách nahradili suchoty

Nezmeškajte SME konferenciu Reality Summit 2023.

Developerský a realitný biznis je odjakživa plánovaný na dlhé roky vopred. Povolenia trvajú nezriedka 2 až 5 rokov a v prípade komplikovanejších projektov v centrách miest aj desať a viac. Pár rokov trvá výstavba, dlhé mesiace kolaudácia a odovzdávanie do prevádzky. Plánovanie zohráva kľúčovú rolu, ale ako plánovať v dobe, keď nie je jasné, čo bude o mesiac?

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

(zdroj: SME konferencie)

Nastala nová realita

Už to nie sú hody, v ktorých čakali kupujúci a prenajímajúci v radoch a banky sa predbiehali, kto dá lepšie podmienky na financovanie. Práve naopak, dnes sú developeri, realitné kancelárie, fondy, ale aj architekti a stavbári na kratšom konci. Byty sa predávajú pomaly, niekde za cenu zliav, kanceláriám sa rozbehnúť akosi nechce a z pohľadu retailu sú už mnohé mestá saturované. Banky pracujú s vysokými sadzbami, ktoré definuje ECB, a k tomu počítajú svoju rizikovú maržu.

V takejto situácii je prakticky nemožné naplánovať si celý developerský cyklus. Veštci nie sme, ale skúsime pomôcť vypočuť si ostatných v rovnakej situácii. SME konferencia Reality Summit 2023 v termíne 17. – 18. 5. 2023 v NH Bratislava Gate One prichádza v čase veľkej neistoty na trhu a mnohých otázok o ďalšom vývoji. Budú ešte niekedy hypotéky a projektové financovanie lacné? Budú ľudia stáť v radoch na kúpu bytu? Vrátia sa ešte investiční kupujúci? Aký bude yield o 5 rokov, keď dostaviam?

Toto je len zlomok otázok, ktoré môžu na konferencii padnúť.

Diskusie otvárame panelom o dostupnosti bývania, kde analytik NBS Roman Vrbovský predstaví aktuálny pohľad na rezidenčný trh na Slovensku. Peter Sekáč, predseda agentúry pre štátne nájomné bývanie ukáže možnú alternatívu ďalšieho vývoja, Klaudia Drábiková zo Slovenskej sporiteľne zasa prinesie pohľad banky, ako poskytovateľa hypoték. Z Českej republiky zasa možno očakávať generálneho riaditeľa Modrej pyramídy, Michaela Pupalu, ktorý účastníkom otvorí pohľad aj mimo našich hraníc.

(zdroj: SME konferencie)

Financovanie projektov je dnes jedna z najmenej odhadnuteľných tém. Juraj Valachy z IFP sa pozrie aj na makroekonomiku, podľa ktorej môžu developeri aspoň trochu tipovať, čo sa stane v blízkej budúcnosti. Jedným z nich je Pavol Kožík, CEO spoločnosti Proxenta, ktorej projekty v Bratislave a mimo nej pribúdajú čoraz viac. A za finančné inštitúcie budú hovoriť Zuzana Kanalová, šéfka Real Estate vo VÚB a Pavol Hajdu z fondu 365.invest.

Ale nikto nečaká, že táto situácia tu bude navždy. Preto je dôležité rozprávať sa aj o dlhodobých víziách rozvoja, či už v okolí Bratislavy alebo v ďalších mestách. Juraj Droba bude hovoriť o zmenách územného plánu kraja, ktoré majú potenciál pretvoriť mapu okolia metropoly. Martin Chren, starosta Ružinova pridá svoj pohľad k súboru novej stavebnej legislatívy, ku ktorej má blízko Roman Skorka, poverený vedením sekcie výstavby a vyvlastňovania novovzniknutého úradu pre územné plánovanie. Pohľad develeperov pridá Juraj Suchánek, riaditeľ Inštitútu urbánneho rozvoja a Pavel Pelikán, šéf J&T Real Estate.

Poobedie prvého dňa konferencie zavŕši neformálne posedenie pri čaši vína.

Začneme diskusiou o architektonických súťažiach, ktoré po rokoch ignorancie prichádzajú do popredia. Martin Zaiček, zástupca riaditeľa Slovenskej komory architektov pozná väčšinu tých, čo prebehli a spolu s ďalšími diskutérmi – Peter Lényi z ateliéru 2021 Architekti, Ondrej Horváth z odboru územného rozvoja mesta Trnava, Nora Vranová, podpredsedníčka Slovenskej komory architektov, vysvetlia prečo je dobré robiť súťaže, a čo to pre investora znamená. A o bohaté skúsenosti so súťažami sa podelí Juraj Duška, konateľ developerskej spoločnosti VI Group.

(zdroj: SME konferencie)

Záver druhého dňa konferencie, a tým aj celým uzavretím podujatia bude panel nazvaný CEO Talks. Pôjde o menej formálnu diskusiu šéfov z developerského biznisu. Martin Šramko, CEO Immocapu priblíži pohľad rýchlo rastúcej firmy na realitný trh, Rastislav Valovič, CEO Alto Real Estate zasa pohľad nového developera, za ktorým ale stojí skúsený tím a známe projekty. A Peter Nitschneider, country manager poradenskej spoločnosti JLL môže ľahko porovnať aj dianie v zahraničí.

Priebeh konferencie je interaktívny s možnosťou klásť otázky aj z publika. Všetky ďalšie informácie vrátane prebiehajúcej registrácie účastníkov sú dostupné na stránke podujatia.