Obnov dom – fungujú dotácie na obnovu rodinných domov?

Zelená vízia pre Slovensko

V čase energetickej krízy, zvyšujúcich sa cien energií a aj potrebe prispieť svojim dielom k riešeniu klimatickej zmeny rastie záujem o dotačné programy na Slovensku.

Pri rodinných domoch má potenciál na hĺbkovú alebo čiastočnú obnovu až 68%. Takmer 63% rodinných domov sa stále vykuruje zemným plynom. Inštalovať obnoviteľné zdroje na vykurovanie alebo výrobu elektriny má zmysel až vtedy, keď sa adekvátne zateplí fasáda, a vymenia okná a dvere.

V rámci výzvy z projektu „Obnov dom“ sú plány podporiť 30 000 rodinných domov. Program zaznamenal vysoký záujem v rámci tretej výzvy kedy sa naplnil cieľ 10 000 podaných žiadostí už po 14-tich hodinách. Tento úspech so sebou prináša aj riziká. O tom ako fungujú dotácie zamerané na obnovu rodinných domov sa budeme rozprávať s našimi hosťami:

Michal Maco, generálny riaditeľ, Slovenská agentúra životného prostredia

Richard Paksi, analytik, Budovy pre budúcnosť

Kristína Korčeková, projektová manažérka, Zelená ekonomika Plán obnovy, Úrad vlády

Moderátorka : Eva Mihočková

Budeme diskutovať aj o týchto otázkach:

Ako zefektívniť dotácie na obnovu rodinných domov z Plánu obnovy?

Čo ľudí motivuje, aby sa do programu zapojili a naopak, čo ich odrádza?

Je záujem dostatočný?

Čo by pre program znamenala otvorená výzva, ktorá by pokračovala bez ohľadu na počet prijatých žiadostí?

Koľko domov je už obnovených z programu a za koľko peňazí?

Je na Slovensku dostatok odborných pracovníkov na zatepľovanie, výmenu okien a projekty?

Prečo sa dotácia vypláca až po realizácii?

Ako štát pomáha tým, čo nemajú peniaze na predfinancovanie?

Podujatie organizujeme pod záštitou pani prezidentky Zuzany Čaputovej a v spolupráci so Slovenskou klimatickou iniciatívou, Nadáciou Friedrich-Ebert-Stiftung a Slovenský plynárenský priemysel.